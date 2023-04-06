Администрация Орла ищет подрядчика на капремонт дорог в частном секторе за 656 млн рублей

Мэрия Орла объявила открытый конкурс по поиску подрядчиков, которые должны будут разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы и отремонтировать автодороги на улицах частной жилой застройки облцентра. Начальная цена контракта — 656,5 млн руб., заявки принимаются до 20 апреля, 25 апреля планируется подвести итоги конкурса. На эти средства подрядчик должен будет провести капремонт 120 улиц. Работы планируется завершить до конца 2025 года. Источник средств — региональный дорожный фонд.

Отметим, что это первый масштабный ремонт дорог в частном секторе за последние несколько лет. «Из-за ограниченного финансирования дороги частного сектора мы уже несколько лет ремонтируем асфальтогранулятом — отсевом, который образовывается в результате работ на центральных улицах. Теперь ситуацию удастся изменить коренным образом»,— отметил мэр Орла Юрий Парахин.

По словам господина Парахина, начать планируется с улиц Полевой, Высокой, Радищева, Волжской, Гвардейской и перкулка Южного. Основная задача — обновить, а в большинстве случаев уложить с нуля асфальт на проезжей части, где позволяют габариты — сделать тротуары.

Мария Старикова