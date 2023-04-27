В новом курском тепличном комплексе холдинга «Эко-культура» в 2023-м планируют вырастить 5 тыс. тонн томатов

Тепличный комплекс «Курский», перезапущенный в декабре прошлого года одним из крупнейших инвесторов в российский АПК — холдингом «Эко-культура» Александра Рудакова и Ирины Ашиновой, намерен вырастить в 2023 году около 296 т огурцов и 5 тыс. т томатов. Такие данные озвучил гендиректор ТК «Курский» Валерий Ковалев в ходе официального визита на предприятие вице-губернатора Курской области Сергея Стародубцева.

Основная продукция «Курского» — томаты сорта мерлис, традиционный и популярный помидор с классическим вкусом. Здесь их выращивают на площади 9,3 га. Также в тепличном комплексе производятся огурцы сорта малахит. Общая площадь предприятия составляет 11 га на территории Глушковского района, в том числе 10 га — тепличные площади. Всего на территории региона, по данным господина Стародубцева, работают три тепличных комплекса по производству овощей защищенного грунта.

Ранее площадка «Курского» принадлежала обанкротившемуся ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”». Компания оказалась в кризисе из-за аварии и приостановления финансирования со стороны кредитора — Россельхозбанка.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова