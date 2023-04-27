«Автодор»: на майские праздники на платных дорогах будет много машин

Госкомпания «Автодор» предупредила автовладельцев о росте трафика на вылетных магистралях столичного региона. Машин станет на 10–30% больше уже 27 апреля: пик проездов придется на ближайшие пятницу и субботу, 28–29 апреля

На трех открытых участках трассы М-12 легковой трафик может вырасти на 50%.

На М-4 «Дон» с 28 апреля по 9 мая ожидается увеличение интенсивности движения легковых авто в 1,5–2,5 раза относительно периода 17–27 апреля. В пиковые дни — в 2–3 раза.

На М-11 «Нева» число проездов легковых авто через пункты взимания платы вырастет в среднем в 2–2,5 раза с 28 апреля по 9 мая.

На М-3 «Украина» пиковым станет первый выходной майских праздников. В этот день здесь ожидается более 30 тыс. легковых автомобилей.

На участке 33 — 66 км М-1 «Беларусь» прогнозируется более 40 тыс. легковых автомобилей в сутки в первые и последние выходные дни майских праздников: 29 апреля, 1, 6 и 9 мая.

Северо-западная концессионная компания (оператор головного участка М-11 Москва-Солнечногорск) уже подняла цены на проезд в связи с праздниками: 30 апреля, 1 мая и 7-9 мая будет действовать субботний тариф, 1 и 9 мая — тариф воскресного дня. Тарифная сетка, напомним, меняется на майские праздники ежегодно для регулирования трафика и сокращения пробок.

Иван Буранов