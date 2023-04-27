В Ростове суд оставил под стражей офицера, обвиненного в хищении танковых двигателей

Южный окружной военный суд поддержал решение Ростовского-на-Дону гарнизонного суда о заключении под стражу начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковника Александра Денисова, обвиняемого в хищении танковых двигателей на сумму 20,5 млн руб. Об этом сообщает «Ъ».

По версии следователей, с ноября 2021-го по апрель 2022 года Александр Денисов с сообщниками похитил семь двигателей В-92С2. Это V-образные четырехтактные двеннадцатицилиндровые дизельные двигатели, которые выпускают на Челябинском тракторном заводе. Их использует исключительно на танках Т-90 и Т-72Б3.

Уголовное дело в отношении полковника было возбуждено 28 марта. Александру Денисову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы). Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд по ходатайству следователя отправил Александра Денисова в СИЗО до 28 мая.

Сторона защиты утверждает, что начальник автобронетанковой службы не виновен. Поэтому на решение суда о заключении адвокат подал апелляционную жалобу в Южный окружной военный суд. Однако, вышестоящая инстанция поддержала решение гарнизонного военного суда, и Александр Денисов остался под стражей.

Анастасия Назарова