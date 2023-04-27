Суд рассмотрит дело экс-главы района Новосибирской области и ее супруга, обвиняемых в мошенничестве

В Новосибирской области в суд предано дело бывшей главы Сузунского района Лилии Некрасовой. Она и ее супруг Дмитрий Некрасов – районный депутат – обвиняются в мошенничестве. Также экс-главе предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Сузунского района Фото: Администрация Сузунского района

По данным следователей, глава района фиктивно трудоустроила своего супруга в две муниципальные организации, где он незаконно получил зарплату на сумму около 800 тыс. руб.

Кроме того, Лилия Некрасова, по версии правоохранителей, поручила принять построенный с нарушениями каркас здания очистных сооружений в поселке Сузун. При этом она знала, что строительные работы велись коммерческой организацией с нарушениями, однако контракт не расторгла, а оплатила его, считают следователи. В феврале конструкция здания обрушилась, ущерб бюджету составил 7,8 млн. руб.

Лилия Некрасова была арестована в октябре прошлого года. Сузунский район она возглавляла с ноября 2017. В середине апреля был избран новый руководитель района – им стал Вячеслав Горшков. Его кандидатура была поддержана всеми депутатами районного парламента.

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Оксана Павлова