В майские праздники аэропорт Кольцово обслужит более 1,7 тыс. рейсов

С 29 апреля по 9 мая Кольцово обслужит более 1,7 тыс. рейсов, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. Пиковым днем станет 8 мая, когда будет выполнено 167 взлетно-посадочных операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В майские праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по 77 направлениям, в том числе заграницу. В частности, доступны рейсы в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск.

Регулярные и чартерные полетные программы будут выполнять 35 авиакомпаний.

Напомним, в этом году на майские праздники екатеринбуржцы выбирают туры на побережье Турции, а также ОАЭ, Египет, Казахстан и Армению. По данным уральских турфирм, цены на популярные направления по сравнению с прошлым годом выросли от 20 до 40%.

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