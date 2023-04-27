В Алтайском крае стартовала посевная кампания

Сельскохозяйственные предприятия Ключевского и Кулундинского районов Алтайского края приступили к посеву овса, пшеницы и подсолнечника. Общая площадь посева под зерновые на данный момент составляет более 1,2 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чуть позже к посевной приступят остальные районы региона, сообщает правительство края. Общая площадь возделывания останется на уровне прошлого года — 5,4 млн га.

Семенной фонд и ГСМ в регионе закуплены практически в полном объеме, комментировал в начале апреля министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Новосибирская область начало посевной может сдвинуть на десять суток из-за промерзания почвы, сообщил на этой неделе глава министерства сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Ориентировочно аграрии региона приступят к работам только 5 мая. В прошлом году посевная в Новосибирской области началась 29 апреля.

В начале апреля Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что в апреле в Западной Сибири впервые за последние 16 лет температура воздуха ниже нормы на 1-3 градуса.

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Лолита Белова