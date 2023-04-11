Впервые за последние 16 лет температура воздуха в апреле в Западной Сибири будет ниже нормы

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в течение апреля на территории всей Западной Сибири ожидается температура воздуха на 1 градус ниже нормы. Такая погода будет наблюдаться и во второй, и третьей декаде апреля впервые за последние 16 лет наблюдений, отмечают метеорологи.

«Очаг холода сформирован на севере Сибири, температурный фонд ниже нормы на 1-5 градусов, что не будет способствовать резкому снеготаянию», - отметил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

Приток воды в Оби в период с третьей декады марта был экстремальным за период с 1974 по 2023 годы. Этому способствовали теплая погода в регионе в марте и активное таяние снега в горах Алтая.

По данным МЧС, режим прохода паводка на территории Сибири плановый, в четырех регионах подтоплены три низководных моста и один участок автодороги. На контроле по прохождению паводка находятся 684 населенных пункта. «Благодаря отрицательным температурам воздуха прохождение паводка ожидается по благоприятному сценарию. Тем не менее силы и средства готовим к худшему сценарию», - прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Новосибирская гидростанция работает в штатном режиме, сообщил исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий. Обеспечено надежное функционирование водохранилища.

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Лолита Белова