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Коммерсантъ FM
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Постпред Польши в ООН заявил о трудностях в исключении России из Совета безопасности

Постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что для исключения России из состава Совета безопасности организации нужно, чтобы это поддержало большинство стран. Несмотря на то, что сегодня этого большинства нет, в будущем ситуация может измениться, сказал господин Щерский в беседе с Polskie Radio.

«Россию не выбирали для членства в Совете безопасности ООН или для председательствования в нем. Это связано с законом. Чтобы изменить это, необходимо изменить устав Организации Объединенных Наций, а для этого необходимо единодушие. ... Сегодня нет большинства, чтобы лишить Россию места в ООН»,— сказал дипломат.

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия. В связи с этим российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в США для участия в заседаниях Совбеза. Последнее на данный момент заседание, в котором председательствовал господин Лавров, касалось ситуации на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, как оно прошло, — в материале «В ООН недобро помянули павших».

Эрдни Кагалтынов

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