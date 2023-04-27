«Манчестер Сити» спасает чемпионат

В ключевом матче чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на своем поле разгромил дома «Арсенал» — 4:1. Таким образом, на данный момент формально лидером турнира все еще остается лондонский клуб, имеющий 75 очков после 33 матчей, однако «Манчестер Сити», набравший 73 очка, имеет 2 матча в запасе. Учитывая катастрофический для «Арсенала» апрельский спад и великолепные весенние результаты футболистов «Манчестер Сити», судьбу золотых медалей можно считать практически предрешенной. Трудно представить себе, что подопечные Пепа Гвардиолы, которые по ходу турнира отставали от лондонцев на 8 очков, а теперь по потерянным очкам опережают их на 4 балла, упустят прекрасный шанс в третий раз подряд занять первое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters

К этому важнейшему матчу соперники подошли с разными результатами последних недель. Если «Манчестер Сити» в чемпионате Англии не терял очки уже шесть туров подряд, прошел «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов и вышел в финал Кубка Англии, то «Арсенал» в марте вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, а затем резко притормозил в чемпионате. Подопечные Микеля Артеты трижды сыграли вничью — в гостях с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2), а затем дома с безоговорочным аутсайдером чемпионата «Саутгемптоном» (3:3). Более того, в последнем случае они до 88 минуты уступали два мяча и сумели отыграться лишь ценой невероятных усилий. В итоге преимущество лондонцев над своим ближайшим преследователем, которое по ходу нынешнего турнира исчислялось даже 8 очками, а затем сократилось до 5, растаяло. Перед встречей на Etihad Stadium хозяева поля уступали гостям те же 5 очков, но имели 2 матча в запасе. То есть лидером турнира уже можно было считать «Манчестер Сити».

Слабейшей линией «Арсенала», команды вообще-то довольно симпатичной, обладающей своим игровым почерком и своими яркими звездами, к числу которых относятся, например, 21-летний англичанин Букайо Сака, и перешедший прошлым летом из «Манчестер Сити» бразилец Габриэл Жезус, считается оборона. И уже на 7-й минуте она дала явный сбой. Гол «Манчестер Сити» родился буквально из ничего, точнее, в результате идеального взаимодействия двух лидеров клуба. Норвежец Эрлинг Холанн за счет своей фактурности переиграл соперников в борьбе за верховой мяч в центре поля и отпасовал бельгийцу Кевину де Брёйне, который продвинулся немного вперед и пробил с правой ноги в ближний угол впритирку со штангой. Запоздал ли с прыжком вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл — вопрос дискуссионный, слишком уж точным получился удар. Но инициативой к тому времени уже явно владел «Манчестер Сити», так что гол этот выглядел абсолютно логичным.

В середине первого тайма дырявый центр обороны «Арсенала» допустил два провала подряд, но хозяева великодушно прощали соперников. Сначала мог сделать дубль Кевин де Брёйне, а затем Рамсдейл спас свою команду, отразив удар Холанна. Гости в одном из редких своих выпадов создали опасный момент у ворот Эдерсона, сумев вывести на удар из-за пределов штрафной Томаса Парти, но тот промахнулся. Хозяева, в свою очередь, ответили молниеносной контратакой, на острие которой снова оказался Холанн.

Вскоре количество великолепных шансов, упущенных норвежским бомбардиром, возросло до трех. Он бил практически в упор, но Рамсдейл опять оказался на месте. Лишь затем, когда уже казалось, что в первом тайме «Арсенал» отделается сравнительно легко, счет удвоился. Причем отличился тот, от кого особой прыти в чужой штрафной, в общем-то, не ждали — защитник Джон Стоунз, который, как показала система VAR, в момент исполнения стандарта Кевином де Брёйне умудрился опередить всех, но при этом не запрыгнул в офсайд и вовремя подставил под мяч свою голову.

В спасение «Арсенала» по такой игре верилось с большим трудом, а на 54-й минуте стало ясно, что практически весь второй тайм становился пустой формальностью. Дело в том, что, не реализовав свой очередной шанс, Холанн почти тут же помог Де Брёйне сделать дубль. Последняя десятиминутка проходила уже без великолепного бельгийца, которого Пеп Гвардиола решил поберечь для следующих игр и заменил, но никакого значения это уже не имело. На гол гостей, забитый Робом Холдингом на 86-й минуте, Холанн уже в компенсированное время все-таки сумел ответить своим точным ударом. В итоге — 4:1, и подопечные Микеля Артеты, которым сам Гвардила, судя по его сравнительно недавним высказываниям, собирался досрочно вешать на шеи золотые медали, видимо, должны распрощаться с надеждами на первое за 19 лет чемпионство «Арсенала». Он имеет 75 очков после 33 матчей, а у «Манчестер Сити» — 73 очка после 31 встречи, то есть преимущество действующего чемпиона по потерянным очкам исчисляется уже 4 баллами.

В своих следующих матчах «Манчестер Сити» 30 апреля сыграет на выезде с «Фулхэмом», входящим в первую десятку, а «Арсенал» 2 мая дома встретится с находящимся в кризисе «Челси». Эта столичная команда под руководством главного тренера Фрэнка Лэмпарда потерпела пятое подряд поражение в официальных матчах, на этот раз дома от «Брентфорда» — 0:2.

Евгений Федяков