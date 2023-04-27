Образована в 2020 году в результате слияния фармацевтических активов АФК «Система». Входит в топ-10 компаний на розничном фармрынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента, по данным AlphaRM. Объединяет пять производств, включая ПАО «Синтез» в Кургане, АО «Алиум» в подмосковном Оболенске, а также площадки в Зеленограде, Красногорске и Ставрополе. Компания входит в число крупных производителей лекарств в России, в ее портфеле более 450 препаратов.

Основной владелец — АФК «Система» (72,2%). Выручка «Биннофарм Групп» в 2022 году составила 28,04 млрд руб., что на 12% больше год к году, EBITDA выросла на 21%, до 8 млрд руб.

В 2021 году компания объявила об открытии представительств в странах СНГ — Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Молдавии, Армении и Узбекистане. В конце 2022 года сообщила об открытии представительства в Китае.