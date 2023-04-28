Схожи ли мысль и радиоволны?

Даниель Бертело, член парижской Академии наук, при открытии психологического института поставил проблему, не распространяется ли мысль человека в подобных же волнах, как и волны беспроволочного телеграфа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Бертло

Фото: wellcomecollection.org Даниэль Бертло

Фото: wellcomecollection.org

Уже четверть века назад, когда доктор Сантьяго Рамон-и-Кахаль обнародовал свои гистологические наблюдения над нервными волокнами, доктор Бертело в докладе в Академию наук в 1897 году указал на аналогию между распространением нервной волны и электрической волны, а также на аналогию в строении и функционировании непрерывных проводников электричества и нейронов и конечностей нервных волокон.

Бертело вспоминает, что родоначальником волн Герца является знаменитая лягушка Гальвани (ее нервные волокна), и спрашивает: нельзя ли предположить, что два мозга двух различных людей играют такую же роль, как посылающий и принимающий аппарат в беспроволочном телеграфе? Нельзя ли, спрашивает Бертело, даже не ища тех физиологических условий, которые заставляют дрожать в унисон психические волны между мозгами двух людей, видеть эту связь уже в наследственности?

Конечно, затронутая проблема представляет громадный научный интерес. Но это скользкая почва, наука рискует сбиться тут на телепатию, перенесение мыслей на расстояние, как в новом романе Г. Уэллса «Яко боги» («Красная нива», №5).

Статья Ф. Давыдова о гипотезе Бертело была опубликована в «Известиях» 13 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев