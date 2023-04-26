В ЯГПУ 12 часов вспоминали о героях Великой Отечественной

В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского сегодня состоялась акция «Ярославский педагогический: наши семейные книги памяти», в рамках которой студенты и преподаватели по очереди выходили на сцену и в течение одной минуты рассказывали о своих дедах и прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Акция приурочена ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление в рамках акции

Фото: Группа «Вконтакте» «Ярославский педагогический» Выступление в рамках акции

Фото: Группа «Вконтакте» «Ярославский педагогический»

В акции, длившейся около 12 часов, приняли участие более 700 студентов и преподавателей ЯГПУ. Прозвучало порядка 1000 имен. В марафоне приняла участие и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, специально приехавшая в Ярославль. Омбудсмен рассказала о своих родителях, участвовавших в Великой Отечественной.

«Очень важно, что именно педагогический университет является организатором важнейшей акции сегодняшнего дня, памяти каждой семьи, которая подарила Победу, памяти тех, кто своей жизнью пожертвовал ради мирного неба»,— сказала Татьяна Москалькова.

В ходе подготовки выступлений участники расспрашивали своих родственников, пользовались семейными архивами и другими источниками.

«Участие в акции наших студентов в Год педагога и наставника была призвана сформировать у будущих педагогов понимание ответственности за судьбу будущих поколений, судьбу нашей Великой Родины»,— сказал ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

Алла Чижова