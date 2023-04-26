Офис наполовину пуст

В «Москва-Сити» оказалась свободна половина гибких офисов. Как подсчитали аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate, в комплексе пустует более 2 тыс. рабочих мест — это 51% от их общего количества. Гибкие офисы, как правило, сдаются с полным сервисным обслуживанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Раньше они привлекали арендаторов из IT-сферы, но после ухода из России крупных иностранных компаний такие площади потеряли свою аудиторию, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай: «Ставка аренды на сегодняшний день — 38,8 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Это достаточно много, поскольку в целом в гибких офисах она составляет 31 тыс. руб.

Высокая вакантность в первую очередь связана с оттоком спроса со стороны международных компаний. Ставки в определенной степени за последние полгода снизились. В большинстве случаев это небольшая коррекция, которая может быть связана с тем, что ушла часть дорогих площадей, а это просто пересчет, специфика расчета соответствующего индикатора».

Как указывают аналитики, доля вакантных мест в гибких офисах «Москва-Сити» сейчас вдвое выше, чем в среднем по столице. Как на этом фоне ведут себя арендодатели? Заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская отмечает, что владельцы объектов готовы снижать ставки и адаптировать площади под потребности клиентов:

«Компании, которые в основном занимали коворкинги, — это Ozon и "Яндекс", они просто решили сократиться. Из-за этого на рынок вылилось большое количество вот этих рабочих мест. Но операторы проявляют сейчас невероятную гибкость. Они не просто уступают по ставкам, они даже могут сдать эти помещения как обычные офисы без сервисов. Думаю, в ближайшие полгода они так или иначе с рынка уйдут.

Это сервисные офисы BusinessClub в "Око-2", где всего 5 тыс. кв. м, очень плотно сидят. Помещение на любителя — для каких-то креативных компаний, которые любят сидеть в open space, у них там есть лаунж-зоны, минимум кабинетов. Они есть, но как переговорные. Приватного пространства, как любят российские компании, там нет. В "Москва-Сити" вакантность есть за счет того, что такое помещение присутствует на рынке, но в то же время выбора недостаточно».

В прошлом году спрос на офисы в «Москва-Сити» снизился почти в восемь раз, выяснили аналитики консалтинговой компании Nikoliers. Падение интереса тогда связывали с уходом иностранных компаний и дефицитом офисных помещений в комплекс — он влиял на арендные ставки.

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Дарья Фоменко