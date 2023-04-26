На станции Екатеринбург-Пассажирский электрический ток убил механика

На 21 пути Северного парка станции Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги (СвЖД) был смертельно травмирован электромеханик, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, механик получил смертельные травмы из-за поражения электрическим током в 2 тыс. Вт. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа и региональный транспортный прокурор. Ими будет дана оценка соблюдения работниками железнодорожного транспорта правил техники безопасности.

Напомним, в январе в результате возгорания вагона-сопровождения грузового поезда на станции Керамик СвЖД погиб 72-летний проводник.

Полина Хабарова

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