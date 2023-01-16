При пожаре в вагоне грузового поезда на СвЖД погиб проводник

В результате возгорания вагона-сопровождения на станции Керамик Свердловской железной дороги (СвЖД) погиб проводник 1951 года рождения, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. Предварительно, проводник задохнулся продуктами горения. Следствие рассматривает две основные версии о причинах возгорания вагона: неисправность отопительных устройств и нарушение правил и техники безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Напомним, пожар в вагоне грузового поезда N3882 произошел сегодня днем. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также Свердловский транспортный прокурор. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Диана Сунагатуллина