Экс-солистка оперной группы Большого театра Анна Бондаревская умерла в 35 лет

Солистка оперной группы Большого театра в 2016–2021 годах Анна Бондаревская умерла в день своего рождения, 22 апреля. Ей было 35 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба Большого театра в Telegram, причины не уточняются.

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Фото: Большой Театр Анна Бондаревская

Фото: Большой Театр

Анна Бондаревская родилась в 1988 году в Москве. В 2010 году она окончила Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, в 2014-м — колледж музыкально-театрального искусства №61 им. Г. П. Вишневской. В 2014–2016 годах училась в Центре оперного пения Галины Вишневской.

В 2016 году Анна Бондаревская стала солисткой оперной труппы Большого театра, откуда ушла в 2021 году. В Большом театре исполняла партии Лауры в опере «Иоланта», Леля в «Снегурочке», Марины Мнишек в «Борисе Годунове», Дуняши в «Царской невесте» и многие другие.

Олеся Павленко