Совфед одобрил увеличение предельного размера страховки пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей

Совет федерации одобрил увеличение максимального размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 млн до 2,8 млн руб. Результаты голосования опубликованы на сайте Совфеда (.pdf). Страховка будет действовать при банкротстве негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или аннулировании его лицензии.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Документ подготовлен и принят в целях реализации послания к Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Во время выступления он предложил увеличить размер страхового покрытия на пенсионные накопления до 2,8 млн руб.

Олеся Павленко