Бюджет воронежского фестиваля мультфильмов может превысить 10 млн рублей

Организация первого Воронежского фестиваля мультфильмов может потребовать более 10 млн руб. Об этом на пресс-конференции рассказал директор форума и генеральный продюсер анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимир Николаев.

По его словам, бюджет аналогичных российских фестивалей составляет 10-15 млн руб. Ранее сообщалось, что Минкульт РФ предусмотрел на проект 2 млн руб. По словам господина Николаева, еще около 10 млн готов выделить регион. При этом, уточнил он, не все эти средства могут быть освоены. Анимационная студия берет на себя многие технические и организационные затраты, а также поставку контента.

Фестиваль пройдет в Воронеже 19–21 мая. Его площадками станут кинотеатр «Синема парк» в ТРЦ «Галерея Чижова», центр креативных индустрий «Матрешка» в парке «Орленок», воронежские госуниверситет и институт искусств.

На фестиваль поступило около 800 мультфильмов из 78 стран. Из них эксперты отобрали порядка 100 мультфильмов из 25 стран: зрителям покажут пять полнометражных картин, 71 короткометражный фильм и 23 выпуска сериалов для разной аудитории. Лучших в десяти номинациях наградит международное жюри. Иностранные мультфильмы будут идти с озвучкой и субтитрами, уточнил Владимир Николаев.

Кроме того, на фестивале запланированы лекции, мастер-классы, встречи с режиссерами и руководителями анимационных студий. Будут и мероприятия по программированию. «Без программирования современный мультфильм сделать невозможно»,— пояснил руководитель школы анимации «Воронежа». Таким образом организаторы рассчитывают «приоткрыть окошко» в мир производства мультфильмов.

Через пару недель после завершения в нескольких районах Воронежской области пройдет «эхо фестиваля». Как минимум в Новой Усмани и Боброве покажут часть мультфильмов. Все мероприятия проекта будут бесплатными для зрителя, но по предварительной регистрации.

Подробнее о форуме читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Воронеж" начинает фестивалить».

Александр Прытков