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Коммерсантъ FM
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Четверых футболистов из Второй лиги пожизненно отстранили за организацию договорного матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности спортсменов Дениса Деркунского, Руслана Пидлисняка (оба — «СКА-Хабаровск-2»), Джоси Дзаурова и Зийадхана Маммадова (оба — «Ессентуки»), а также начальника «Ессентуков» Гванзава Магомедова за организацию договорного матча. Внимание КДК привлекла октябрьская встреча белгородского «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1).

По данным Telegram-канала Baza, футболисты «Ессентуков» прибыли на матч в Белгороде и с трибун подавали условные знаки хабаровчанам. Помимо этого игроки «Ессентуков» списывались с футболистами СКА во время перерыва. Вовлеченные в схему спортсмены планировали заработать деньги на ставках, обеспечив нужный результат.

«Был установлен факт сговора между игроками СКА и начальником "Ессентуков", где этот сговор проходил, в какой гостинице и так далее. Также установили, что во время матча были получены от определенных структур — букмекерских контор — денежные средства»,— указал председатель комитета Артур Григорьянц (цитата — «Р-Спорт»).

Господин Григорьянц добавил, что четверо футболистов СКА активно сотрудничали с проводившими расследование структурами, потому руководство РФС попросило КДК освободить их от ответственности. Комитет просьбу удовлетворил.

В апреле РФС отозвал у «Ессентуков» лицензию на участие в сезоне 2022/23. После этого представители клуба сообщили в соцсетях о роспуске команды. В 23 матчах текущего сезона Второй лиги «Ессентуки» набрали пять очков. В последней игре команда проиграла «Форте» со счетом 0:15 (рекорд для российского профессионального футбола).

Григорий Лейба

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