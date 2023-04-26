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Коммерсантъ FM
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Выручка Boeing в первом квартале выросла на 28%

Сегодня, 26 апреля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за первый квартал. Выручка выросла на 28%, до $17,9 млрд. Чистый убыток составил $425 млн, существенно сократившись по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда он достигал $1,2 млрд. За первый квартал компания поставила 130 самолетов — против 95 годом ранее. После публикации отчетности акции Boeing выросли на 4%.

В числе прочего инвесторы положительно восприняли заявление Boeing о том, что компания планирует в текущем году нарастить поставки самолетов 737 Max до 38 в месяц — против 31 в месяц в прошлом году. Тем более что в середине апреля компания сообщала, что в ближайшее время ей придется сократить поставки 737 Max из-за проблем с комплектующими. Всего в 2023 году Boeing собирается поставить от 400 до 450 самолетов 737 Max.

Яна Рождественская

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