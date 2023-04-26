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Коммерсантъ FM
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Глава Минцифры Шадаев: до 80% мошеннических звонков совершается по WhatsApp

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что 70–80% мошеннических звонков совершается из мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Он также заявил о значительном прогрессе в борьбе с такими звонками в 2023 году. Работа по этому направлению ведется с операторами связи.

Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Совместная работа, которую мы проводим, ответственность за пропуск трафика с подменных номеров — это дает эффект. Мы видим, что 70–80% мошеннических звонков совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp»,— сообщил господин Шадаев во время в пленарной сессии «Телеком в поисках выхода: вызовы и перспективы» XIX ежегодного форума операторов связи на площадке «Ведомостей» (цитата по Telegram-каналу «Эфир Минцифры»).

Количество мошеннических звонков, которые идут по обычному телефону, снизилось в разы, отметил министр. Он также сообщил о договоренности с операторами о методах борьбы со спам-звонками, пообещав, что в этом году таких звонков станет на порядок меньше.

Мессенджеры стали для мошенников куда выгоднее других способов связи, отмечали эксперты в середине 2022 года. Злоумышленники стали чаще красть деньги россиян после звонков в мессенджерах, связываясь с потенциальной жертвой с помощью робота.

В марте 2023 года стало известно, что WhatsApp тестирует новую функцию защиты пользователей от звонков спамеров и мошенников. Тогда она тестировалась только для смартфонов на операционной системе Android.

Мария Федотова

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