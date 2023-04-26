«Потолок зарплат в футбольных топ-лигах кажется фантастикой»

Глава UEFA Александер Чеферин заявил о возможности введения потолка зарплат для клубов. Чиновник опасается, что из-за больших бюджетов может возникнуть проблема с конкуренцией. По его словам, лимит гонораров станет реальностью, если все клубы и лиги придут к коллективному соглашению. Возможно ли в корне изменить финансовую ситуацию в футболе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes, Reuters Фото: Pedro Nunes, Reuters

Потолок зарплат — идея не новая и давно работает в таких успешных лигах, как НХЛ и НБА. Схема проста: в клубах не могут платить игрокам больше определенной суммы. Например, в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне на каждую команду выделяют $82,5 млн. В футболе зарплатные ведомости давно улетели в космос, в частности, Лионель Месси в ПСЖ получает больше, чем все игроки одного клуба НХЛ.

Казалось бы, ограничение зарплат — это благо. Но в футболе, несмотря на все заверения главы UEFA, этот номер не пройдет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Футбол на самом деле очень похож на киноиндустрию. Представьте, что Майклу Дугласу за съемки в одной из картин заплатили $20 млн, а фильм заработал $1 млрд. Надо ли ограничивать сумму гонорара актера? Это очень сложный и спорный вопрос.

Если клуб зарабатывает деньги и является самодостаточным, то его хозяин вправе решать вопросы о том, как тратить деньги, не выходя за пределы сметы».

Но как же тогда быть с заявлением Александера Чеферина, что даже самые богатые команды согласны на такие изменения? Скорее всего, руководители этих клубов вряд ли верят, что спортивная организация сможет протащить неоднозначное новшество. Ведь, по словам того же Чеферина, это должно быть «коллективное решение каждой лиги и UEFA».

То есть, если где-то с Союзом европейских футбольных ассоциаций по этому вопросу не согласятся, то реформа не пройдет. Следовательно, нововведения, вероятно, утонут в миллионах согласований и протестов.

Помните, сколько времени футбол шел к системе VAR? А это было почти очевидным решением. Потолок заплат в футболе очевидным не кажется, особенно владельцам клубов с деньгами. Поэтому заявление господине Чеферина даже вызвало раздражение у футбольного агента Вадима Трушкова, который живет и работает во Франции:

«Как вы себе представляете потолок зарплат в Испании, Италии, Англии? Мне кажется это сумасшедшей утопией. Вот появляются иногда какие-то идеи неосуществимые, не от мира сего, которые хочется из-за оригинальности продвинуть, но это невозможно».

К тому же, системы, которые работают в закрытых лигах, не всегда дают нужный результат в футболе. Например, после того, как «Челси» купил миллиардер из США Тодд Боэли, он попытался работать с клубом так же, как с командами в американском футболе: скупал игроков направо и налево, предлагая им долгосрочные контакты на срок около десяти лет и практически не обращал внимания на того, кто тренирует команду.

В итоге потрачено более 600 млн фунтов за несколько месяцев, а «Челси» провалился во всех турнирах. Но то, что США пытается оказывать влияние на европейский футбол, становится заметно. Дело в том, что за океаном настоящий бум популярности этого вида спорта, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер, бывший владелец английского клуба «Портсмут» Роман Дубов:

«В Америке количество детей, которые занимаются футболом, сегодня превышает число юных спортсменов в остальных лигах вместе взятых. Где-то 70% ребят играют в соккер».

Так что понятные американским бизнесменам спортивные модели наверняка, так или иначе, будут проникать в европейский футбол, и тот же Чеферин этому вряд ли станет сопротивляться. Не просто же так глава UEFA заявил, что финал Лиги чемпионов 2026 года может пройти в США. Но даже несмотря на это, потолок зарплат в европейских футбольных топ-лигах кажется абсолютной фантастикой. По крайней мере, пока.