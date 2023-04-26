В ХМАО в первом квартале 2023 года упала добыча нефти

В январе-марте 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) добыли около 54 млн тонн нефти, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил портал ТАСС со ссылкой на региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

По словам собеседника издания, снижение объема добычи ресурса связано с принятым правительством РФ обязательством по дополнительному сокращению добычи нефти с 1 марта 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки на всей территории страны.

Напомним, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, главных нефте- и газодобывающих регионах страны, с марта наблюдается падение потребления электроэнергии. Спад спроса, вероятно, является первым признаком снижения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Полина Хабарова

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