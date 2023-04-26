На ремонт дорог в пяти районах Нижегородской области выделили 1,28 млрд рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области (ГУАД) объявило два конкурса по выбору подрядчиков на ремонт дорог в пяти районах региона. Начальная (максимальная) стоимость работ по обоим контрактам составляет 1,28 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В один тендер объединили участки в трех районах области: Городецкий, Балахнинский и Ковернинский. В 2023-2024 годах там планируют привести в порядок семь участков дорог протяженностью 35,7 км. Начальная цена по этому конкурсу — 762,5 млн руб.

Вторая закупка касается двух участков в Вачском районе и Навашине протяженностью 21,4 км. Их необходимо привести в порядок к лету 2024 года. Работы оценили в 517,9 млн руб.

Заявки на оба конкурса принимают до 22 мая, итоги подведут 25 мая.

Ранее ГУАД объявил еще 11 конкурсов по ремонту дорог в районах Нижегородской области суммарно на 3,1 млрд руб.

Анастасия Еремина