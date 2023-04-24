Объявлены тендеры по ремонту дорог в районах Нижегородской области на 687 млн рублей

Главное управление автодорог (ГУАД) Нижегородской области объявила три конкурса по выбору подрядчиков для ремонта участков дорог в четырех районах. Начальная (максимальная) совокупная стоимость всех лотов составляет 686 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, в Воскресенском районе планируют привести в порядок два участка дорог общей протяженностью 6,9 км. На эти работы выделили 100 млн руб. В Воротынском и Спасском районах в ремонтную программу включили три участка трасс общей протяженностью 24,5 км, стоимость работ оценили в 435,6 млн руб. Еще два участка протяженностью 7,6 км будут отремонтированы в Ветлужском районе, начальная стоимость работ — 151,7 млн руб.

Все участки необходимо отремонтировать в мае-сентябре 2024 года. Подрядчиков определят по итогам конкурсов после 23 мая.

Ранее ГУАД объявил еще восемь тендеров по ремонту дорог в Нижегородской области на общую сумму 2,4 млрд руб.

Анастасия Еремина