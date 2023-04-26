ISSF разрешила российским стрелкам выступать в соревнованиях в нейтральном статусе

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение принял исполнительный комитет организации. Об этом сообщила пресс-служба ISSF вчера, 25 апреля.

«В то же время исполком поддерживает приведенные Международным олимпийским комитетом (МОК) доводы в отношении предлагаемого возвращения спортсменов. Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения спортсменов при соблюдении строгих условий»,— сказано в сообщении ISSF.

В ISSF пояснили, что в соревнованиях смогут участвовать только те спортсмены, которые не связаны с российской и белорусской армиями или спецслужбами. В федерации добавили, что будут работать вместе с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) над правилами для российских и белорусских спортсменов.

28 марта МОК объявил критерии возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, от которых их отстранили в ответ на ввод войск России на Украину. В том числе МОК отказал «командам, составленным из спортсменов с российским или белорусским паспортом», а также активным сторонникам военной операции на Украине. Президент МОК Томас Бах говорил, что под активной поддержкой подразумевается не только открытая солидарность со действиями российской армии, но и «принадлежность к вооруженным силам или органам национальной безопасности».

Олеся Павленко