Петербургский суд признал отказ в проведении митинга против электронных повесток незаконным

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил повторного иск регионального отделения партии «Яблоко» к администрации МО «Муринское городское поселение» с требованием признать незаконным отказ в проведении митинга против электронных повесток, сообщает ЗАКС.РУ в среду, 26 апреля.

«Решение подлежит немедленному исполнению»,— говорится в документе, который попал в распоряжение издания.

Теперь муниципальные власти будут обязаны пересмотреть вопрос о согласовании мероприятия.

Напомним, отказ был связан с тем, что депутаты направили электронную версию заявки, а не в бумажном виде. Провести митинг в Мурино было решено, поскольку в Санкт-Петербурге до сих пор действуют коронавирусные ограничения на проведения пикетов на всей территории города.

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