«Яблоко» подаст в суд из-за отказа согласования митинга против электронных повесток в Мурино

Администрация города Мурино Всеволожского района Ленинградской области во второй раз отказала петербургскому «Яблоку» в согласовании митинга против электронных повесток. Чиновники в этот раз сослались на «некий протокол заседания оперативного штаба» региона. «Яблоко» планирует обжаловать отказ в суде, сообщили 20 апреля в пресс-службе.

«Уведомление о проведении публичного массового мероприятия (в форме митинга) не соответствует требованиям п.2.3 протокола заседания оперативного штаба Ленобласти от 29.12.2022 № 8, а именно проведение публичного мероприятия на территории Ленобласти возможно при условии получения от организатора публичного мероприятия информации о его проведении не позднее 14 дней до дня проведения публичного мероприятия»,— заявили в ответ чиновники.

Представители «Яблока» в свою очередь подчеркивают, что правила публичных мероприятий в регионе регламентированы региональным законом, в котором говорится, что сроки подачи уведомлений установлены федеральным законом N 54-ФЗ «О митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В нем уточняется, что согласовывать публичное мероприятие необходимо не позднее 10 дней, но не ранее 15 до даты его проведения.

«Отказ администрации Мурино не только явно издевательский, но явно нарушает закон. Мы обращаемся в суд, требуя признать отказ незаконным»,— отметил заместитель председателя партии Борис Вишневский.

Напомним, что первый отказ был связан с тем, что депутаты направили электронную версию заявки, а не в бумажном виде. Провести митинг в Мурино было решено, поскольку в Санкт-Петербурге до сих пор действуют коронавирусные ограничения на проведения пикетов на всей территории города. В конце марта их продлили до 31 мая.

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