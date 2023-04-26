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Елена Любина назначена директором по маркетингу федерального девелопера «Неометрия»

На должность директора по маркетингу федерального девелопера «Неометрия» назначена Елена Любина. На этом посту она будет отвечать за разработку маркетинговой стратегии компании, внедрение эффективных бизнес-процессов, руководство продвижением продукта и управление портфелем брендов компании.

Елена Любина окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Позднее получила степень МВА в Калифорнийском государственном университете, опция «Стратегический менеджмент».

Более 20 лет работает в сфере маркетинга, развития брендов и маркетинговых коммуникаций. В частности, руководила маркетингом в финтех-проекте группы Homecredit — Forward leasing, полностью подготовила к запуску первую в России recommerce-платформу Civimart, возглавляла маркетинговые коммуникации в B2B-сегменте и отвечала за запуск и развитие бренда «Билайн Бизнес». Стояла у истоков создания бренд-платформы и айдентики Олимпийских игр в Сочи 2014 года, управляла маркетингом холдинга БКС, компании Ростелеком и ряда других крупных проектов.

«Своей основной задачей в команде «Неометрии» я вижу построение имиджа высоконадежного федерального девелопера, укрепление лидирующих позиций компании в части маркетинговых активаций, а также формирование ценностного предложения для клиентов»,— прокомментировала Елена Любина.

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