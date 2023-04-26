В финском Ювяскюля Ярославскую площадь хотят переименовать по политическим мотивам

В финском городе Ювяскюля власти хотят переименовать Ярославскую площадь, сообщает портал yle-fi. Предложение о смене названия внесла рабочая группа по номенклатуре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент карты Ювяскюля

Фото: Google Фрагмент карты Ювяскюля

Фото: Google

Небольшая площадь была названа в честь города-побратима Ярославля. 3 марта 2022 году, по данным сайта мэрии Ярославля, финский город приостановил побратимские связи. Площадь предлагается переименовать в Viitaniemenaukio (так называется район, в котором она находится). Окончательное решение пока не принято, председатель городского совета Ювяскюля Яакко Селин связал возможное переименование с государственной политикой Финляндии.

«Когда принимаются решения, связанные с историческими именами, их нужно принимать спокойно и обдуманно, помня о том, что управление внешней политикой в Финляндии является обязанностью государства»,— сказал Яакко Селин.

Ярославль и Ювяскюля были побратимами с 1966 года. Города регулярно обменивались делегациями, в первую очередь, в сфере культуры.

Антон Голицын