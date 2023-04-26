Нововоронежская АЭС: Совет ветеранов Нововоронежской АЭС - лучшая ветеранская организация в Концерне «Росэнергоатом»

Совет ветеранов Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом») занял первое место в конкурсе «Лучшее региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» 2022 года» в подгруппе численностью свыше 2000 человек.

Нововоронежские ветераны, которых возглавляет Валентина Кудрявцева, за значимые достижения в культурной, социальной и общественных сферах удостоились Диплома МООВК и Переходящего знамени. Итоги конкурса подвели в Москве на XIX отчётной конференции Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом».

Фото: Ольга Мартынова., пресс-служба НВ АЭС

«Уважение к ветеранам является базовым принципом «Росатома». Нововоронежская АЭС и Совет ветеранов станции эффективно работают в единой связке, потому что вместе мы сильнее, чем поодиночке. Ветераны - наши первые помощники в решении любых проблем. Мы особо ценим готовность делиться с молодежью накопленными знаниями и опытом. Вызывает огромное уважение ваша активная социальная позиция, приверженность к сохранению национальных традиций и ценностей, отменный позитивный настрой. Благодаря трудовым свершениям нынешних ветеранов создан задел, позволивший атомной отрасли России выйти на лидирующие позиции в мире. Наши ветераны - самые лучшие! Подтверждение этому неоспоримому факту получено в очередной раз», - подчеркнул директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Празднования во Дворце культуры Нововоронежа, посвященные знаменательному событию, украсила торжественная церемония чествования ветеранов. Почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Нововоронежской АЭС», Почетными грамотами и подарками в честь юбилеев были награждены 11 заслуженных ветеранов атомной отрасли.

Нововоронежское региональное отделение МООВК «Росэнергоатом» (председатель Валентина Кудрявцева) получило Диплом победителя смотра-конкурса (участвовали более сотни ветеранских организаций атомной отрасли) на лучшую ветеранскую организацию Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергии и промышленности «Росатом» по итогам работы 2021-2022 гг. в номинации «За активную работу в деле патриотического воспитания молодёжи».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В ветеранской организации Нововоронежской АЭС состоит 2538 пенсионеров. В 2022 году было проведено более 600 акций различной направленности. Привлечение ветеранов к культурно-массовым, спортивным и общественно-политическим акциям является главными направлениями деятельности Совета ветеранов НВ АЭС. Патриотические акции совместно с Советом молодых атомщиков НВ АЭС способствуют воспитанию у подрастающего поколения уважения к людям труда. Активно ветераны-атомщики участвуют в экологических мероприятиях, в рамках увековечивания исторической памяти о боевых подвигах нашего народа плодотворно сотрудничают с поисковым отрядом НВ АЭС «Пересвет».

«Среди ветеранских организаций Концерна - нововоронежская является многочисленной. НВ АЭС с реакторами ВВЭР - старейшая в отрасли, на вашей площадке сооружены семь энергоблоков. Такого масштаба нет нигде более в стране. А создавали это всё вы - сегодняшние ветераны», - отметил председатель Совета Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом», руководитель Исполкома МООВК Виктор Черкасов.

Ветеранская организация Нововоронежской АЭС уже становилась победительницей смотра конкурса Госкорпорации «Росатом» по итогам 2016-2019 гг. Она также стабильно занимает лидирующие позиции в различных конкурсах ветеранских организаций атомной отрасли, организуемых по линии Концерна «Росэнергоатом».

Сегодня Россия обеспечивает стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов, гарантируя неуклонное улучшение качества жизни граждан.

Важным условием уверенного развития всегда было знание и уважение к славной истории России. Правительство страны, государственные компании и Нововоронежская АЭС оказывают всемерное содействие ветеранским, общественным и волонтерским объединениям, которые во главу угла ставят сохранения традиций и преемственности поколений.