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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор заблокировал свыше 160 тыс. ресурсов с фейками о спецоперации

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что с 24 февраля 2022 года заблокировал более 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе военной операции России на Украине. Помимо этого ведомство отчиталось о блокировке почти 3,5 тыс. «зеркал антироссийских информационных ресурсов», а также 4,3 тыс. видеосервисов с рекламой, содержащей фейки об СВО.

«Фейки действуют с накопительным эффектом: постепенно вокруг человека создается параллельная информационная реальность. Это приводит к отказу от критического мышления, восприятия других точек зрения и соблюдения информационной гигиены»,— указал РКН в Telegram-канале.

По данным ведомства, фейки нередко опираются на правдивую информацию: в числовом выражении соотношение правды и лжи в таких сообщениях — 20% на 80% соответственно, считают в ведомстве. «Противник стремится перенасытить информационное поле Рунета фейками, но имеющиеся законодательные и организационно-технические механизмы позволяют этому противостоять»,— заключил РКН.

Закон о наказании за фейки о ВС РФ президент России Владимир Путин подписал 4 марта 2022 года. За время действия нормы под блокировку попали несколько десятков крупных российских и международных изданий. По статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») за 2022 год, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 187 преступлений.

О том, как отличить фейк от дискредитации,— в материале «Ъ».

Григорий Лейба

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