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Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани для туристов установят информационный центр

Перед майскими праздниками при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края установят туристско-информационный центр (ТИЦ). Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Наша задача — поддержать каждого нашего гостя, оперативно реагировать на все ситуации на мосту, участвовать в решении, если это необходимо, сложных, в том числе конфликтных, ситуаций, сопровождать информационно, консультировать и отвечать на все запросы»,— сказал Вадим Волченко.

Сначала ТИЦ будет мобильным, позже его планируют сделать стационарным. Его сотрудники будут рассказывать туристам об отдыхе в регионе и лучших местах для бронирования, а также выдавать бесплатные карты-схемы городов и буклеты о видах туризма на полуострове.

Татьяна Ручкина

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