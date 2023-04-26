Губернатор Евгений Куйвашев срочно возвращается из Узбекистана из-за пожара в Сосьве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прервал командировку в Республику Узбекистан из-за масштабного пожара в поселке Сосьва. Вернувшись в регион, он незамедлительно выедет на место происшествия. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас по поручению главы региона в поселке развернут штаб и работают члены областного правительства. Они занимаются вопросами размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью, восстановлением документов и банковских карт.

Также Евгений Куйвашев провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, доложив о ситуации в Сосьве. Главе регионе поручили оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье.

Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля, а сегодня его удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м. В результате инцидента сгорели более 90 жилых домов и лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для заключенных. При пожаре погиб 62-летний мужчина.

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