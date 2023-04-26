Юристы рассказали о рисках релокации предпринимателей в мусульманские страны с семьей

Запросы предпринимателей, переезжающих вслед за бизнесом в дружественные России мусульманские страны, чаще всего касаются перевода бизнеса в другую юрисдикцию, налогообложения и получения резидентства, рассказала в ходе конференции «Ъ» «Женский взгляд на бизнес в эпоху турбулентности» руководитель практики частных клиентов, партнер K&P. Group Дарья Шушкевич. По ее словам, значительные проблемы у предпринимателей могут возникнуть и при урегулировании гражданских правоотношений, например, при разводе.

Юрист перечислила юридические риски, связанные с релокацией в такие страны, а также рассказала, как бизнесменам лучше оформить имущество на случай новой волны мобилизации в России.

Примеры ситуаций, в которых могут возникнуть риски для релокантов:

Наследование имущества. Так, в ОАЭ половина имущества человека, который умер и не оставил завещания, переходит государству, рассказала госпожа Шушкевич. Тем, у кого есть имущество в разных странах, юрист посоветовала написать завещание в каждой из них.

Налог на наследство. В нашей стране налога нет, пошлина составляет до 100 тыс. руб., в мусульманских странах налог может составить 10–30% стоимости наследуемого имущества.

Развод. В России пошлина, которую нужно оплатить при разводе, составляет 600 руб., в ОАЭ это может стоить до 1 млн руб. без раздела имущества. В Турции и других странах супругов попросят указать причины развода. Вряд ли гражданам России откажут в разводе, как это могло бы быть с местными, но процедура развода будет такой же, как для них, отметила юрист. Сам процесс может занять около года.

Передача детей супругам при разводе. По мусульманскому законодательству дети до девяти лет могут оставаться с матерью, далее их могут передать отцу.

«Приняли решение релоцироваться — сели, прикинули, куда едем, какие риски, максимально заключили все договоры, какие можно, здесь, какие нельзя — в стране пребывания»,— посоветовала эксперт.

Руководитель международной-правовой практики K&P.Group Анастасия Симонова в ходе конференции также рассказала о новом законе, действующем в ОЭА с 1 февраля и регулирующем вопросы семейного и наследственного права для резидентов-немусульман. Закон отменяет правила, по которым сыновья при наследовании получали большую долю, чем дочери. Кроме того, закон подразумевает, что в каждом эмирате появятся специализированные суды для иностранцев, где будут применять упрощенный порядок развода. Однако есть нюанс: пока такой специализированный суд есть только в Абу-Даби. Чтобы оформить дело в нем, нужно иметь связь с этим эмиратом: нельзя купить квартиру в Дубае и жить там, но ехать разводиться в Абу-Даби.

Дарья Шушкевич также рассказала о рисках, которые могут возникнуть у владельцев бизнеса в случае объявления новой волны мобилизации на фоне нового закона об электронных повестках. Согласно ему, если мужчина не является в военкомат по повестке, через 20 дней его ограничивают в некоторых правах на распоряжение имуществом. В связи с этим юрист рекомендовала переоформить имущество на женщин в своей семье. Чтобы обеспечить права мужчины в таком случае, она посоветовала оформить брачный договор.

Подробнее о юридических тонкостях релокации в мусульманские страны — в материале приложения «Ъ».