В Белгородской области заработают четыре площадки для военно-патриотических сборов

С 11 мая в Белгородской области начнет работу Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Инструкторы-наставники» уже прошли обучение, состоявшее из трех этапов: в Российском университете спецназа в чеченском Гудермесе; в центре знаний «Машук»; на базе Московского государственного университета с закреплением педагогических навыков.

Обучать планируется две категории: подростков от 14 до 18 лет, а также тех, кто готовится к службе в Вооруженных силах.

Первыми курсантами должны стать воспитанники военно-патриотических клубов Белгородского района.

С 1 июня в регионе также заработают площадки для военно-патриотических сборов: базовая расположится в Новом Осколе, дополнительные откроются в Губкине, Чернянке и Алексеевке. «В прошлом году этот формат оказался одним из самых востребованных. Здесь ребята под руководством опытных инструкторов, бывших и действующих военнослужащих, будут жить в палатках, проходить обучение основам первой помощи, разбирать-собирать оружие, получать навыки в стрельбе. В общем, знакомиться с тем, что может пригодиться каждому мужчине во время службы в армии»,— заявил Вячеслав Гладков.

«Повторюсь, что требования к патриотическому воспитанию нашей молодежи сегодня должны быть совсем на другом уровне, потому что другие вызовы и другие риски. И очень важно, что у наших детей есть запрос и понимание необходимости общения и работы в этом направлении. Очень хочу, чтобы наши образовательные центры стали самыми лучшими в стране»,— рассказал глава региона.

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Олег Мухин