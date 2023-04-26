Путин попросил губернатора Ростовской области помочь военным и переехавшим из соседних регионов

Президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Господин Путин заявил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне военной операции на Украине. Он попросил господина Голубева оказать помощь военнослужащим и переехавшим в область из соседних регионов.

Президент на встрече заявил, что Ростовской области, с учетом ее «демографических тенденций», «рабочие руки совершенно точно не помешают». «Безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Я знаю, что вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу вас дальше не снижать внимание к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже»,— отметил Владимир Путин.

Он также обратил внимание, что Ростовская область соседствует с Донбассом и с Луганском, и попросил Василия Голубева встретиться с представителями этих территорий. «Я вас прошу с коллегами из этих регионов лично поработать, встретиться, пообсуждать. Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы»,— подчеркнул господин Путин.

На фоне военной операции на Украине в Ростовской области по указу президента был введен средний уровень реагирования. Он также действует в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года, с 19 января действует военное положение.

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