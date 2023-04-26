Спикер ЗакСа Бельский прокомментировал допрос депутата Раховой в СК словами «следствие покажет»

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский не стал подробно комментировать допрос региональным отделением Следственного комитета депутата Елены Раховой, которая фигурирует в деле о хищениях в одной из школ Калининского района. На брифинге в Мариинском дворце в среду, 25 апреля, он заявил о невозможности раскрывать детали из-за идущего следствия.

«Мы сегодня разговаривали. (…) На сегодня, насколько я знаю, разглашать, какие именно следственные действия проходят, она не может. Следствие идет. Следствие покажет»,— сказал господин Бельский журналистам.

Он добавил, что сам даст пояснения после официальной информации от правоохранительных органов.

Елену Рахову доставляли в СК на допрос по делу о хищении 28 млн рублей в школе №619 Калининского района. По версии следствия, с 2011 года в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые сотрудников учреждения, они зачислялись в штат с подачи директора школы Ирины Байковой, а участие в схеме якобы принимала Елена Рахова. 26 апреля она почявилась на отчете губернатора Александра Беглова в Заксе и заявила журналистам, что официальный комментарий по ситуации с допросом даст позже.

Елена Рахова заседает в Заксобрании Петербурга с 2013 года. До этого она около десяти лет занимала пост первого заместителя главы администрации Калининского района по социальным вопросам.

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