Депутат Рахова появилась на отчете губернатора Беглова после допроса в СК по делу о хищении

Депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Рахова пришла на отчет губернатора Александра Беглова о деятельности правительства города за прошедший год после того, как накануне ее доставили в региональное управление Следственного комитета на допрос. Журналистам она заявила, что официальный комментарий по ситуации с допросом даст позже.

Елену Рахову доставляли в СК на допрос по делу о хищении 28 млн рублей в школе №619 Калининского района. По версии следствия, с 2011 года в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые сотрудников учреждения, они зачислялись в штат с подачи директора школы Ирины Байковой, а участие в схеме якобы принимала Елена Рахова.

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