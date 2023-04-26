Уголовное дело о смертельном пожаре на рынке в Кинеле дошло до суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре на рынке в Кинеле. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Следствие установило, что ранее женщина-индивидуальный предприниматель взяла в аренду земельный участок с помещением и оказывала услуги общепита. При этом она допустила грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Фото: Прокуратура Самарской области

В частности, в помещении отсутствовали средства для тушения пожаров и противопожарный инвентарь. Кроме того, в нарушение безопасности здесь же хранились газовые баллоны объемом свыше 5 л с горючим газом. Их применяли при утечках газа и подключали без участия специалистов.

Из-за этого 15 января текущего года в 3:14 (MSK+1) в помещении на ул. Октябрьской, 58А, разгерметизировался газовый баллон, воспламенилась газовоздушная смесь, и произошел взрыв, а затем пожар. Рядом с оборудованием находился 31-летний пекарь, он погиб.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения передано в Кинельский районный суд. Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Самаре произошел пожар в трехэтажном доме на ул. Ново-Садовой. Инцидент случился на прошлой неделе.

Георгий Портнов