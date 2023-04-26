Хоккейный клуб ЦСКА не смог досрочно выиграть Кубок Гагарина. В пятом финальном матче армейцы проиграли «Ак Барсу» (1:2). Счет в серии до четырех побед теперь 3:2 в пользу красно-синих. За развитием событий на площадке в Казани следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

После того как ЦСКА обыграл «Ак Барс» три раза подряд, казалось, армейцы решат судьбу кубка раньше срока. Слишком уж много стопроцентных моментов не смогли реализовать игроки казанского клуба в предыдущих матчах. И хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд акцентировал внимание именно на этом:

«У "Ак Барса" одна проблема — реализация. Играют они неплохо, и сейчас идет очень много разговоров о том, что им нужно поменять. Им забивать надо в пустые ворота, когда дают, а так все хорошо».

В пятой игре заброшенных шайб в исполнении «Ак Барса» вновь было немного, но этого хватило для победы. Стоит сказать, что игра, несмотря на невысокую результативность, получилась зрелищной. Искрило во всех трех периодах, но вратари здорово играли, да и защита работала, как надо, особенно у «Ак Барса». Хотя пропустила первой именно казанская команда. Гол на последних секундах первого периода забросил Прохор Полтапов. А в одном из перерывов Полтапов даже раскрыл победную формулу армейцев:

«Какие три вещи нужно сделать ЦСКА, чтобы победить? Терпение, воля и сплоченность».

Но в этот раз не сработало. Александр Радулов сравнял счет во втором периоде, а в третьем Станислав Галиев вывел «барсов» вперед. Шансы все изменить у ЦСКА, конечно, были. В третьем периоде, например, армейцы четыре минуты подряд имели численное преимущество, но забить больше не смогли. После финальной сирены главный тренер гостей Сергей Федров казался спокойным и уверенным в себе. Правда, в этот раз он был немногословен:

«Хорошая игра, быстрая игра, они используют свои моменты, особенно в большинстве, поэтому все нормально, готовимся дальше».

Следующий матч ЦСКА—«Ак Барс» состоится 27 апреля в Москве, и он может стать для «барсов» последним. Пропустить такой хоккей не рекомендует бронзовый призер Олимпийских игр Олег Кваша:

«Все достаточно агрессивно, быстро, интересно. Рад, что эта серия продолжается. Есть что посмотреть, есть даже, наверное, чему поучиться, особенно молодому поколению».

Шестой матч серии, где ЦСКА с большой долей вероятности оформит чемпионство, начнется завтра в 19:30. Цена на билеты стартует от 3 тыс. руб. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

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