Депутата ЗакСа Елену Рахову допрашивают в СК по делу о мошенничестве

Депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Рахова находится на допросе в Главном управлении СК. Ее доставили туда после обысков у руководителей школы №619 по делу о мошенничестве, пишет 25 апреля «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат партии «Единая Россия» Елена Рахова (слева) и глава УМВД по Санкт-Петербургу Роман Плугин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат партии «Единая Россия» Елена Рахова (слева) и глава УМВД по Санкт-Петербургу Роман Плугин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2011 года в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые сотрудников учреждения. «Мертвые души» зачислялись в штат с подачи директора школы Ирины Байковой. Участие в схеме якобы принимала парламентарий Рахова. Общий ущерб составил 28 млн руб.

Елена Рахова стала депутатом ЗакСа от фракции «Единая Россия» в сентябре 2013 года, а после два раза переизбиралась. До этого, с 1987 по 2001 годы, она работала зампредседателя Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Курортного района. С 2004 по 2013 годы депутат Рахова была профильным замглавы в Калининском районе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в квартире и по месту работы директора школы прошли обыски. Ее также отправили на допрос в СК.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте