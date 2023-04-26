Задержан житель Тольятти, разбивший павильон с «Копейкой»

Полиция установила личность молодого человека, который подозревается в вандализме (ч.1 ст. 214 УК РФ). Силовики считают, что он разбил стеклянное ограждение первого автомобиля ВАЗ 2101 «Жигули». Подозреваемым оказался местный житель 2001 года рождения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего»,– говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 12 апреля текущего года. Сумма нанесенного ущерба составила 600 тыс. руб.

Правоохранители провели расследование и установили, что мужчина, причастный к преступлению, перед этим арендовал электросамокат в ближайшем к парку прокате.

Мужчину задержали у него дома. На допросе в полиции он признался в содеянном и рассказал, что во время катания в парке на электросамокате решил проверить на прочность стеклянный купол ограждения указанного авто. Для этого он несколько раз ударил острым концом ключа по стеклу. В итоге оно треснуло и осыпалось.

Георгий Портнов