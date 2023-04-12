В Тольятти вандалы разбили павильон с «Копейкой»

Неизвестные повредили павильон с моделью автомобиля «ВАЗ-2101» в Тольятти в среду. Было разбито стекло. Инцидент произошел в сквере 50-летия АвтоВАЗа. Об этом сообщает городская администрация.

«Вероятнее всего, был нанесен очень сильный удар тяжелым предметом. Почти 3,5 года все стояло, функционировало. И вот, нашелся какой-то никчемный человечишко с уязвленным самолюбием»,– говорится в сообщении.

Виновник «заслуживает только презрения и наказания», считают в мэрии. Чиновники пообещали, что постараются найти вандала и «публично предъявить» горожанам.

Ранее в Самаре неизвестные проникли на территорию МП «ТТУ» и разрисовали с помощью аэрозольных баллончиков городские троллейбусы. Предприятие провело проверку по факту инцидента.

Георгий Портнов