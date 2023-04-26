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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор: в присоединенных регионах погасили задолженности по зарплатам и пенсиям на сотни млн рублей

Российские прокуроры помогли погасить задолженность по зарплатам и пенсиям на сотни миллионов рублей в присоединенных в РФ регионах, утверждает генпрокурор Игорь Краснов. Точную сумму он не назвал.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В результате вмешательства прокуроров людям выплачена задолженность по заработным платам и пенсиям на несколько сотен миллионов рублей»,— сказал он во время выступления в Совете федерации.

По его словам, прокуроры также помогают в получении пособий, компенсаций и восстановлении утраченных документов, пресекают незаконные сделки с бесхозным и брошенным имуществом. «Мы следим за ценообразованием в регионах, особенно за товарами первой необходимости и лекарственными препаратами»,— добавил гепрокурор.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующие соглашения 30 сентября.

Подробнее о выступлении Игоря Краснова — в материале «За теракты чиновникам поставят двойки».

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