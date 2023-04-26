Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Хабаровском крае заключенного заподозрили в организации ячейки АУЕ в колонии

Как стало известно «Ъ», в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), в отношении заключенного ИК-7 (находится в Комсомольске-на-Амуре) Ивана Москвитина. По версии следствия, заключенный Москвитин руководил в колонии ячейкой запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Иван Москвитин был приговорен в 2011 году к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). По данным следствия, в криминальной среде Иван Москвитин (прозвище Москва) пользуется авторитетом — в колонии он обладал статусом «смотрящего за жилой зоной».

Более того, считают следователи, Иван Москвитин организовал в ИК-7 ячейку АУЕ и руководил ею. Такие действия заключенного, по версии следствия, были вызваны желанием обеспечить «эффективность управления криминальной средой», контролировать соблюдение «воровских законов». С этой целью созывались «сходки» и насильственно наказывались провинившиеся осужденные. Кроме того, в колонии проводились азартные игры на деньги, часть которых направлялась в «общак».

Известно, что в настоящее время следствие устанавливает остальных участников ячейки запрещенного движения в ИК-7.

Верховный суд России признал экстремистским международное общественное движение АУЕ в августе 2020 года.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...