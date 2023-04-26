В Хабаровском крае заключенного заподозрили в организации ячейки АУЕ в колонии

Как стало известно «Ъ», в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), в отношении заключенного ИК-7 (находится в Комсомольске-на-Амуре) Ивана Москвитина. По версии следствия, заключенный Москвитин руководил в колонии ячейкой запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Иван Москвитин был приговорен в 2011 году к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). По данным следствия, в криминальной среде Иван Москвитин (прозвище Москва) пользуется авторитетом — в колонии он обладал статусом «смотрящего за жилой зоной».

Более того, считают следователи, Иван Москвитин организовал в ИК-7 ячейку АУЕ и руководил ею. Такие действия заключенного, по версии следствия, были вызваны желанием обеспечить «эффективность управления криминальной средой», контролировать соблюдение «воровских законов». С этой целью созывались «сходки» и насильственно наказывались провинившиеся осужденные. Кроме того, в колонии проводились азартные игры на деньги, часть которых направлялась в «общак».

Известно, что в настоящее время следствие устанавливает остальных участников ячейки запрещенного движения в ИК-7.

Верховный суд России признал экстремистским международное общественное движение АУЕ в августе 2020 года.

Алексей Чернышев, Владивосток