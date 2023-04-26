Жительнице Кубани, лишенной гражданства, выдали паспорт

Жительнице Краснодарского края Светлане Студенниковой, лишившейся гражданства, полученного 30 лет назад, выдали российский паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского регионального отделения «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Тыва Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Тыва

На Кубань женщина приехала из Донецкой области еще в детстве. В станице Полтавской проживал ее больной дедушка. В последующем Светлана Студенникова получила образование, дважды вышла замуж и родила детей. За прошедшие годы женщина четыре раза получала паспорт РФ. По достижении 45 лет она в очередной раз обратилась за новым документом через портал госуслуг, но получила отказ. Основанием стало отсутствие необходимого вкладыша для получения гражданства, возникшее в результате ошибки регистрирующего органа.

Женщине потребовалось три месяца, чтобы получить новый документ. Содействие в этом госпоже Студенниковой оказал депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов. По его заявлению, ситуация выявила пробелы в действующем законодательстве. Поправки в закон «О гражданстве» прошли второе чтение.

«Теперь люди, оказавшиеся в подобной ситуации, смогут, во-первых, получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Во-вторых, устанавливается 10-летний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе первичного приема»,— отметил Сергей Алтухов.

Процесс возвращения гражданства Светлане Студенниковой был запущен в январе текущего года.

Анастасия Донскова

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