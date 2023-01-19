На Кубани начался процесс возвращения гражданства РФ женщине, переехавшей 30 лет назад из Украины

В Краснодарском крае запустили процесс возвращения российского гражданства Светлане Студенниковой, которая переехала в регион из Украины 30 лет назад. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

19 января с женщиной связались и организовали для нее прием в районном паспортном столе. 20 января она подаст требуемые документы.

«Что так задело лично меня в этой ситуации? Человек 30 лет жил и трудился на Кубани. Учился, создавал семью, родил троих детей. Налоги платил. А потом вдруг из-за какой-то ошибки стал изгоем - лицом без гражданства. Решение данного вопроса будем сопровождать до конца», - отметил депутат.

45-летняя Светлана Студенникова прожила на Кубани 30 лет. Когда она обратилась на сайт «Госуслуг» для очередной смены паспорта, то получила отказ. Сначала ей сообщали об ошибках в документации. Позже в паспортном столе заявили, что считают ее лицом без гражданства, поскольку 30 лет назад в паспорте женщины не оказалось вкладыша гражданина РФ. У нее планировали забрать паспорт и выдать вместо него удостоверение лица без гражданства.

Татьяна Ручкина

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