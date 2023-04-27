УНИКС взял все в своем доме

УНИКС вернул себе лидерство в полуфинале play-off Единой лиги ВТБ. В среду казанцы на своей площадке обыграли «Зенит» со счетом 78:63 и ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2. Уже 29 апреля в Санкт-Петербурге они могут оформить выход в финал.

О непредсказуемости исхода противостояния в паре УНИКС—«Зенит», ввиду практически тотального равенства соперников, сказано уже много. Команды в регулярном чемпионате заняли второе и третье места. У них почти неотличимый по классу набор исполнителей. Даже исторический счет их противостояния до начала полуфинальной серии был 15:15. Но есть все же один фактор, который нарушает это идеальное равновесие. Нужно посмотреть не на head-to-head команд, а на счет личного противостояния их главных тренеров Велимира Перасовича и Хави Паскуаля. Оно гораздо продолжительнее, чем время, проведенное специалистами у руля казанской и петербуржской команд (Паскуаль пришел в «Зенит» в 2020 году, Перасович в УНИКС — в 2021-м). Впервые клубы, руководимые хорватским и испанским наставниками, пересеклись еще 14 лет назад в Евролиге, когда Паскуаль тренировал «Барселону», а Перасович — «Цибону». С тех пор тренеры сходились в общей сложности в 46 матчах, и в 30 из них победа доставалась Паскуалю. Больше того, именно за его командами остались все четыре предыдущих пересечения в play-off, включая и прошлогоднее противостояние все на той же полуфинальной стадии. И если после первых двух казанских матчей нынешнего полуфинала (серии, напомним, идут до четырех побед) казалось, что Перасович досадную череду осечек в стадиях на выбывание точно прервет, то после ответного визита УНИКСа в Санкт-Петербург, где «Зенит» ответил двумя своими победами, причем в четвертой встрече разгромной, с разницей в 27 очков, «проклятие Паскуаля» будто бы снова нависло надо Перасовичем.

Наверное, все это не более чем занимательная статистика, и вряд ли игроки команд вообще о ней слышали, но на настрой тренеров, а значит, и их подопечных она вполне могла влиять. А о важности именно настроя на игру по ходу всей серии говорили и баскетболисты УНИКСа, и игроки «Зенита». Особенно важным именно в этот раз он был для казанцев. Еще одна осечка ставила их в сложнейшее положение, когда надо спасаться в гостевом матче.

Но похоже, на игру хозяева вышли чуть зажатыми. Чем иначе объяснить рывок 10:0 в исполнении «Зенита», по ходу которого Артем Клименко вдруг превратился в огромную во всех смыслах проблему для УНИКСа. Рывок тревожнейший, вынудивший Перасовича сразу же вносить коррективы в игру. Могло ведь оказаться так, что упусти он этот момент, выправить ситуацию уже было бы чрезвычайно сложно. Но Перасович ничего не упустил. По паре раз попали Луи Лабейри и Ненад Димитриевич, чуть плотнее УНИКС стал действовать в обороне, где очень эффективен был Винс Хантер, и игра выровнялась. А после большого перерыва чаша весов стала склоняться уже на сторону хозяев.

Попытки «Зенита» удержаться на одном уровне с УНИКСом вроде бы и выглядели солидными, но складывалось ощущение, что команда будто бы расплачивается за кредит точности, с запасом выбранный в предыдущей встрече. В ней петербуржцы попали с дистанции 19 раз, показав безумный процент реализации дальних попыток — 61,3. Будь в среду они хотя бы наполовину так же точны, проблем с тем, чтобы удерживать контроль над игрой, у них, вероятно, не возникло бы. Но попадавшие почти все что можно в четвертом матче Трент Фрейзер, Тома Эртель, Адриен Моэрман в Казани били куда угодно, только не в цель.

В одном из эпизодов у «Зенита» было три подряд попытки на дальний бросок — и все пришлось мимо. Ну а хозяева и не пытались делать ставку строго на снайперские выстрелы. Они пробивались под щит, где в отсутствие быстро нахватавшего фолов Клименко им было вполне комфортно набирать трудовые очки. А тут еще и Димитриевич поймал кураж, да такой (матч он закончил с 32 очками в активе), что удержать его не было никакой возможности. Ну а когда Джален Рейнолдс довел отрыв УНИКСа до 19 очков, шансы «Зенита» на спасение представлялись уже не более чем умозрительными. Да, по ходу нынешних полуфиналов уже был случай, когда, даже имея преимущество в 19 очков, команда уступила. В другой, правда, паре, где ЦСКА в третьем матче упустил верную победу над «Локомотивом-Кубанью». Но повторением краснодарского чуда в Казани и не пахло. УНИКС нити игры из рук не выпускал и без особых сложностей довел дело до победы со счетом 78:63.

Уже в субботу, в Санкт-Петербурге, казанцы могут оформить выход в финал.

Александр Петров